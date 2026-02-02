الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بحث اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع وفد رفيع المستوى يمثل مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والتنافسية للأسواق" (TIGARA)، آليات تحويل المحافظة إلى مركز إقليمي متطور لصناعة التمور، وذلك خلال استقباله الوفد برئاسة الدكتور نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة.

ناقش اللقاء الذي حضره العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، خطط المشروع الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، حيث أكد المحافظ تقديم دعم غير محدود لكافة المبادرات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للوادي الجديد، معتبرًا أن التعاون مع الشركاء الدوليين يمثل ركيزة أساسية لنقل الخبرات العالمية وبناء القدرات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تكتلات التمور استحوذ ملف تطوير "تكتلات التمور" على الجانب الأكبر من المناقشات، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة، وجرى استعراض آليات تعزيز تنافسية التمور المصرية في الأسواق الدولية عبر تحسين جودة الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة، فيما أشار وفد المشروع إلى أن الهدف الأسمى هو تمكين المنتج المحلي من اختراق الأسواق العالمية، حيث جرى الاتفاق على تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للمنتجين لرفع كفاءة الإنتاج.

قلعة النخيل تأتي هذه التحركات في وقت تعد فيه محافظة الوادي الجديد إحدى أهم القلاع الزراعية، إذ تمثل نحو 44% من مساحة مصر الإجمالية، وتمتلك تاريخياً ما يزيد عن 2.5 مليون نخلة جعلتها تحتل المركز الأول محلياً في إنتاج التمور خاصة "البلح الصعيدي".

كما شهدت السنوات الأخيرة طفرة استثمارية بفضل مبادرات رئيس الجمهورية التي استهدفت زراعة 2.5 مليون نخلة إضافية، ليأتي مشروع "TIGARA" كاستكمال لجهود دمج هذا الاقتصاد الريفي في منظومة التجارة العالمية.