انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بأسيوط

كتب : مصراوي

12:22 ص 02/02/2026

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بجوار مركز شباب الشهابية بمركز أبنوب.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط الطالب "محمد. ع"، 15 عامًا، والمقيم بقرية بني محمد، في مياه النيل بالقرب من مركز شباب الشهابية.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على الجثمان وانتشاله من المياه، قبل نقله إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تقديمه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

