كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بشأن مواجهة مخاطر الانترنت على الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأكد النائب أن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، قائلا: "مبقناش نربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".

وأشار إلى أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، قائلا: الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية، مؤكدا أنه يتم تغيير الخوازميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير "الهيافة" التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط.

وحذر من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، قائلا: يتم تصدير شخصيات "تريند"، قائلا: لو سألت أي طفل عن حلمة يقول أطلع "تيكتوكر".

وشدد على أهمية عمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ، بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها.