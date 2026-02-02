إعلان

برلماني يحذر من مخاطر تغيير الجينات في عقول الأطفال بسبب "السوشيال ميديا"

كتب : مصراوي

03:00 ص 02/02/2026

النائب إيهاب وهبة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته بشأن مواجهة مخاطر الانترنت على الأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأكد النائب أن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، قائلا: "مبقناش نربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".

وأشار إلى أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، قائلا: الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية، مؤكدا أنه يتم تغيير الخوازميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير "الهيافة" التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط.

وحذر من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، قائلا: يتم تصدير شخصيات "تريند"، قائلا: لو سألت أي طفل عن حلمة يقول أطلع "تيكتوكر".

وشدد على أهمية عمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ، بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها.

مجلس الشيوخ مخاطر الانترنت على الأطفال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب إيهاب وهبة

بـ الآليات العسكرية.. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
