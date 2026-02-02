إعلان

هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3%

كتب : مصراوي

02:57 ص 02/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3%، مسجلة 4701 دولارًا للأونصة.

وهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 5%، لتسجل 78.93 دولارًا للأوقية.

وتسبب انخفاض أسعار الذهب بخسائر سريعة للمستثمرين في الذهب والفضة قدرت بنحو 7.4 تريليون دولار.


وعاشت أسواق الذهب والفضة على صفيح ساخن خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تراجع حاد غير متوقع خسر معه المعدن الأصفر، لا سيما بتداولات الخميس والجمعة نحو 11% ليصل مستوى 4895.1 دولار للأونصة بعد أن سجل نحو 5600 دولار الأيام الماضية فيما فقدت الفضة نحو 30%.

وجاءت موجة الشراء المباشر للسبائك من الأفراد للاستفادة من التراجع الحاد للأسعار أملا في معاودة الذهب لصعوده، وفي أسواق الكويت سجل سعر جرام الذهب انخفاضا خلال الخميس والجمعة ووصل إلى نحو 7 دنانير.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب أسعار الذهب تراجع الذهب تراجع الفضة الفضة أسعار الذهب في المعاملات الفورية سعر الذهب اللحظي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
رياضة محلية

5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
بـ الآليات العسكرية.. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية
شئون عربية و دولية

بـ الآليات العسكرية.. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة الغربية
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"