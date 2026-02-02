هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3%



تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 3%، مسجلة 4701 دولارًا للأونصة.

وهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 5%، لتسجل 78.93 دولارًا للأوقية.

وتسبب انخفاض أسعار الذهب بخسائر سريعة للمستثمرين في الذهب والفضة قدرت بنحو 7.4 تريليون دولار.



وعاشت أسواق الذهب والفضة على صفيح ساخن خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تراجع حاد غير متوقع خسر معه المعدن الأصفر، لا سيما بتداولات الخميس والجمعة نحو 11% ليصل مستوى 4895.1 دولار للأونصة بعد أن سجل نحو 5600 دولار الأيام الماضية فيما فقدت الفضة نحو 30%.

وجاءت موجة الشراء المباشر للسبائك من الأفراد للاستفادة من التراجع الحاد للأسعار أملا في معاودة الذهب لصعوده، وفي أسواق الكويت سجل سعر جرام الذهب انخفاضا خلال الخميس والجمعة ووصل إلى نحو 7 دنانير.