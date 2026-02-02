إعلان

إنجاز اليوبيل.. "كلى المنيا" تعادل رقم "المنصورة" في الاعتماد

كتب : جمال محمد

12:27 ص 02/02/2026

مستشفى الكلى والمسالك بجامعة المنيا

المنيا – جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الأحد، حصول مستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، لتصبح بذلك ثالث مستشفى جامعي معتمد داخل أسوار الجامعة، في إنجاز جديد يتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ويعكس التزاماً صارمًا بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنظومة الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يمثل خطوة نوعية تضع جامعة المنيا في صدارة الجامعات المصرية، حيث باتت تمتلك حالياً أكبر عدد من المستشفيات الجامعية المعتمدة بالتساوي مع جامعة المنصورة، وهو ما يجسد جدية الدولة والجامعة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل يدعم توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "فرحات" أن الاعتماد يعد بمثابة شهادة ثقة تضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة وفق معايير علمية، كما يسهم في دعم التدريب الإكلينيكي للأطباء والطلاب، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية التي التزمت بمعايير الحوكمة وروح العمل الجماعي، مما كان العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي للمنظومة الصحية في صعيد مصر.

وأشار الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والمدير التنفيذي للمستشفيات، إلى أن اعتماد "جهار" لا يقف عند حدود تحسين البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تطوير الأداء الإكلينيكي ورفع كفاءة الأطقم الطبية وتطبيق نظم دقيقة لإدارة المخاطر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية شاملة في نظم التشغيل والإدارة لتحسين تجربة المريض وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

الدكتور عصام فرحات جامعة المنيا مستشفى الكُلى والمسالك البولية الجامعي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجامعات المصرية

