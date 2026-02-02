إعلان

انخفاض أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل مع التركيز على محادثات إيران

كتب : مصراوي

02:11 ص 02/02/2026

أسعار النفط

وكالات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مطلع الأسبوع إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 دولار للبرميل، مسجلة خسارة 2.7%، إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 2311 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 دولار للبرميل أو 2.8% إلى 63.41 دولار للبرميل.

هدد ترامب إيران مرارا بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو إذا لم توقف قتل المتظاهرين.

ويوم السبت، قال ترامب لصحفيين، إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن، بعد ساعات من تصريح المسؤول الأمني الإيراني علي لاريجاني على إكس بأن الترتيبات جارية للمفاوضات، وفقا للغد.

