حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-2-2026، على أغلب مدن ومراكز المحافظات.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الاثنين بارد في الصباح الباكر، دافىء نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إذ تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

ومن المقرر أن يشهد الطقس أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- السويس الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- الطور الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.



- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- بني سويف الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 26 درجة.

- أسيوط الصغرى 10 والعظمى 27 درجة.

- سوهاج الصغرى 12 والعظمى 28 درجة.

- قنا الصغرى 12 والعظمى 29 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 31 درجة.

- أسوان الصغرى 13 والعظمى 31 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 29 درجة.