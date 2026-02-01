إعلان

شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

كتب : مصراوي

07:35 م 01/02/2026 تعديل في 07:50 م

أسعار السجائر

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة فليب موريس رفعت أسعار منتجاتها من السجائر، والتي تتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه.

وبحسب امبابي، سيتم تطبيق الزيادة - التي قدرها إمبابي بـ 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من غدا الاثنين 2 فبراير 2026.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

عبوة Merit بأنواعها: 111 جنيهًا

عبوة Marlboro بأنواعها: 102 جنيه

عبوة Marlboro Crafted بأنواعها: 79 جنيهًا

عبوة L&M بأنواعها: 82 جنيهًا

عبوة TEREA بأنواعها: 82 جنيهًا

عبوة TEREA Capsules بأنواعها: 87 جنيهًا

عبوة HEETS بأنواعها: 69 جنيهًا

