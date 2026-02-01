مباريات الأمس
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات

كتب : يوسف محمد

09:48 م 01/02/2026
كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، تفاصيل تعامل نادي الزمالك مع أحد الشيوخ، والتواصل معه قبل بعض المباريات الهامة، التي كان يخوضها الفريق.

وقال زكي في تصريحات، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو وشيفت": "بعض مسؤولي نادي الزمالك في فترة من الفترات، كانوا يذهبون إلى قرية شبراخيت لمقابلة أحد السحرة، قبل بعض المباريات الهامة التي كان يخوضها الفريق".

وأضاف: "من المفارقات الغريبة، كان التقاط الكاميرات أحد عمال غرف الملابس بنادي الزمالك في أحد المباريات، وهو يرش المياه أمام غرف ملابس الغريم التقليدي الأهلي، قبل أحد اللقاءات التي جمعت بين الفريقين وكان هذا اللقاء، انتهى بفوز الفارس الأبيض".

واختتم أبو المعاطي زكي تصريحاته: "أجريت حوارا مع أحد الشيوخ من قبل، أخبرني أنه تعامل مع نادي الزمالك في إحدى المباريات ولم يحصل على حقوقه المادية".

