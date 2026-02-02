إعلان

"تيك توك" ينهي دراستهم مؤقتًا.. فصل 6 طلاب حطموا فصول مدرسة بسوهاج (صور)

كتب : مصراوي

12:08 ص 02/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تخريب الطلاب بالمدرسة
  • عرض 6 صورة
    تخريب الطلاب
  • عرض 6 صورة
    تخريب الطلاب
  • عرض 6 صورة
    أعمال التخريب
  • عرض 6 صورة
    صور من الفيديو المتداول على تيك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت لجنة الحماية الفرعية بإدارة طما التعليمية شمالي محافظة سوهاج، فصل 6 طلاب بمدرسة "الحما" الإعدادية المشتركة فصلًا مؤقتًا لمدة عام دراسي كامل، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في واقعة تكسير وتخريب محتويات عدد من الفصول المدرسية، تزامنًا مع اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يناير 2026.

توثيق "تيك توك"

جاء القرار الرادع استجابة فورية لما تم رصده وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثق مقطع فيديو منشور على تطبيق "تيك توك" قيام الطلاب المذكورين بتدمير المقاعد الدراسية والمراوح داخل أحد الفصول بأسلوب عبثي، مع تعمدهم تصوير أنفسهم أثناء ارتكاب الواقعة، قبل أن تكشف التحقيقات الميدانية امتداد أعمال التخريب لتشمل عدة فصول أخرى داخل المدرسة.

عقوبات وزارية رادعة

وجه هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية، بتشكيل لجنة عاجلة انتقلت فورًا إلى مقر المدرسة لحصر كافة التلفيات الناتجة عن الواقعة وتحديد هوية الطلاب الظاهرين في المقطع بدقة، وانتهت اللجنة إلى ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024، تأكيدًا على رفض الإدارة لأي سلوكيات تخل بقدسية العملية التعليمية.

خط أحمر

وشدد مدير الإدارة التعليمية على أن الممتلكات العامة تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن التهاون مع تعمد إتلافها، مؤكدًا أن الإدارة لن تسمح بأي تجاوز يمس هيبة المدرسة أو يخل بالانضباط، وأن أي محاولة مماثلة ستواجه بإجراءات فورية وحاسمة حفاظًا على الدور التربوي للمؤسسة.

ويذكر أن الطلاب الستة مقيدون بالمدرسة ذاتها وكانوا يؤدون امتحاناتهم داخل لجانها وقت الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تيك توك تحطيم فصل مدرسة سوهاج فصل طلاب إدارة طما التعليمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
أخبار العقارات

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"