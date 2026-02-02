سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت لجنة الحماية الفرعية بإدارة طما التعليمية شمالي محافظة سوهاج، فصل 6 طلاب بمدرسة "الحما" الإعدادية المشتركة فصلًا مؤقتًا لمدة عام دراسي كامل، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في واقعة تكسير وتخريب محتويات عدد من الفصول المدرسية، تزامنًا مع اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يناير 2026.

توثيق "تيك توك"

جاء القرار الرادع استجابة فورية لما تم رصده وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثق مقطع فيديو منشور على تطبيق "تيك توك" قيام الطلاب المذكورين بتدمير المقاعد الدراسية والمراوح داخل أحد الفصول بأسلوب عبثي، مع تعمدهم تصوير أنفسهم أثناء ارتكاب الواقعة، قبل أن تكشف التحقيقات الميدانية امتداد أعمال التخريب لتشمل عدة فصول أخرى داخل المدرسة.

عقوبات وزارية رادعة

وجه هاني الجيلاني، مدير إدارة طما التعليمية، بتشكيل لجنة عاجلة انتقلت فورًا إلى مقر المدرسة لحصر كافة التلفيات الناتجة عن الواقعة وتحديد هوية الطلاب الظاهرين في المقطع بدقة، وانتهت اللجنة إلى ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024، تأكيدًا على رفض الإدارة لأي سلوكيات تخل بقدسية العملية التعليمية.

خط أحمر

وشدد مدير الإدارة التعليمية على أن الممتلكات العامة تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن التهاون مع تعمد إتلافها، مؤكدًا أن الإدارة لن تسمح بأي تجاوز يمس هيبة المدرسة أو يخل بالانضباط، وأن أي محاولة مماثلة ستواجه بإجراءات فورية وحاسمة حفاظًا على الدور التربوي للمؤسسة.

ويذكر أن الطلاب الستة مقيدون بالمدرسة ذاتها وكانوا يؤدون امتحاناتهم داخل لجانها وقت الواقعة.