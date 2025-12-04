الطب البيطري بالشرقية يكشف لغز ظهور التماسيح في مصرف الزوامل -صور

كشفت مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن لغز ظهور عدد من التماسيح في مصرف مائي يمر بقرية الزوامل وعدد من العزب التابعة لمركز بلبيس، وهي الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الذعر بين الأهالي.

وأوضح الدكتور عبد الله الشمري مدير إدارة بلبيس البيطرية، أن التماسيح لا تعيش بشكل طبيعي في البرك أو المصارف المائية، بل إن مكانها الأساسي هو نهر النيل، مرجحاً أن يكون سبب وجودها يعود إلى تخلّص أحد الأهالي منها في مياه المصرف بعد تربيتها وهي صغيرة وكبر حجمها.

وأشار الشمري إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم توجيه الجهات المختصة للتعامل الفوري مع الوضع والتأكد من وجود التماسيح للعمل على اصطيادها وايداعها حديقة الحيوان.

وجاء هذا الكشف عقب مناشدات الأهالي للجهات المعنية سرعة التدخل، خاصة بعدما شاهد المواطنون 4 تماسيح بأطوال تجاوزت المتر تتحرك داخل المصرف، وأحياناً تظهر على الطريق الملاصق له، وهو ما تسبب في قلق بالغ على سلامة الأطفال في طريقهم للمدارس والدروس.

وفي واقعة مثيرة للقلق، كشف الأهالي عن أنهم ألقوا ببقرة نافقة في المصرف، واختفت تماماً في غضون بضع ساعات، مرجحين أن التماسيح التهمتها بالكامل، كما أكدوا أنهم لم يلاحظوا وجود هذه الزواحف إلا خلال الشهرين الأخيرين.

من جانبه، تحرك محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، فور انتشار الفيديوهات والصور التي وثقت وجود التماسيح، حيث وجّه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ اللازم، وشكّل لجنة عاجلة برئاسة كل من وكيل وزارة الري ومدير مديرية الطب البيطري ورئيس مجلس مدينة بلبيس ومدير إدارة شؤون البيئة، للتنسيق والمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمشيط المصرف واصطياد التماسيح حرصاً على سلامة المواطنين.