قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات في واقعة طعن "مقاول" وسرقته بالطريق العام.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة "ر.ش"، و " أ.ر"، و"ي.ش"، و"إ.ا"، بالسجن 10 سنوات، وأدانت المحكمة المتهم الأخير "إ. ا"، بالحبس مع الشغل عامين عن تهمة سرقة تليفون.

ترأس هشية الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد الذارع علي، و مصطفي محمد عبد اللطيف، وأمانة سر خالد شعبان وأيمن سمير.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16727 لسنة 2025 جنايات بولاق والمقيدة برقم 8716 لسنة 2025، أن "رمضان .ش"، و"أحمد .ر"، و "يوسف.ش"، و"إيهاب .ا"، شرعوا في قتل المجني عليه "شحاته س"، عمدًا على إثر خلاف نشب بينهم حال سيره بالطريق العام، بأن سددوا له عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق إلا أن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين، أحرزوا أسلحة بيضاء "سكين - كذلك " بغير مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما نسبت للمتهم الرابع "إيهاب.ا" تُهمة سرق هاتف محمول من المجني عليه "شحاته س"، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "شحاته س"، مقاول وأكد أنه حال سيره بالطريق العام استغاث به أحد المارة من تعدى المتهمين عليه وحين تدخل لفض الخلاف، تعدوا عليه المتهمين بالضرب طعنا بأسلحة بيضاء ثم سرقوا منه هاتفه وعزا قصدهم قتله وسرقته.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات البحث الجنائي توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه على إثر خلاف بين المتهم والمجني عليهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين إصابات متفرقة بجسده، قاصدين من ذلك قتله وسرقته.

ثبت بتقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه إصابات ذات طبيعة قطعية و طعنية نافذة في الظهر والبطن كانتا في موضوع قاتل، حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة.