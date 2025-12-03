محافظ الوادي الجديد يوجه بإحلال وتجديد عيون المياه السطحية القديمة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة انتظام خدمة منظومة العلاج عن بُعد بالمنشآت الصحية، ومراجعة التحديات وتحديث الخدمة بما يضمن تعظيم الاستفادة للمواطنين، ومتابعة انتظام حضور طلاب الثانوية العامة للمحاضرات، والتصدي لظاهرة الغياب، مع تطبيق إجراءات الإنذار وتحفيز الطلاب الأكثر التزامًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية، حيث وجّه بدراسة إحلال وتجديد العيون السطحية القديمة بالمراكز، بما يضمن إعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة إجراءات تسليم محطات المياه التابعة للهيئة بمركز الفرافرة واتخاذ ما يلزم لضمان دخولها الخدمة.

كما وجّه المحافظ بإجراء استطلاع رأي عام بشأن تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفق عدد المتقدمين، وتحديد مبلغ جدية الحجز طبقًا للضوابط، مع التأكيد على تواجد رؤساء القرى بمقرات الوحدات للقاء المواطنين في الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء.

وشدد المحافظ على إعداد حصر شامل لأعمدة الإنارة غير المستغلة بين القرى وإعادة توزيعها وفق خطة العمل والأولويات التي تضمن السلامة وتحسين مستوى الخدمة، مع التنبيه بعدم تنفيذ أي أعمال حفر أو تعديلات بشبكة الغاز الطبيعي إلا بالتنسيق مع الشركة المختصة والحصول على التصاريح الرسمية.