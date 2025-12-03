إعلان

القبض على أحد أنصار مرشح يوزع أموالًا على الناخبين أمام لجنة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:03 م 03/12/2025

ضبط تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من القبض على أحد أنصار مرشح بانتخابات مجلس النواب، أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام لجنة مدرسة الشعلة بقرية المراشدة، مركز الوقف شمال المحافظة.

وتعود الواقعة إلى إخطار تلقاه مركز شرطة الوقف بضبط شخص بحوزته مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها لحشد الناخبين. وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتم التحفظ على المتهم والمبالغ التي كانت بحوزته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

