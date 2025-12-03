العثور علي جثة مجهولة بترعة الإسماعيلية في السويس

عثر الأهالي في القطاع الريفي شمال السويس، على جثة طافية فوق سطح المياه بترعة الإسماعيلية، ونقل رجال الإسعاف الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد مشاهدة المواطنين عند كوبري البلبوشي جثة طافية فوق سطح المياه، وانتقلت قوة من مباحث قسم الجناين لمحل البلاغ، وتبين أن المتوفي غرق ولا يحمل بين طيات ملابسه أي تحقيق شخصية أو بيانات يستدل بها على هويته.

وتواصل الجهات المعنية، تحرياتها ومناقشة الشهود العيان للتعرف على هوية المتوفى وأسباب وملابسات الغرق، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.