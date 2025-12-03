استجابت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لطلب إحدى الناخبات بمدينة دمنهور بتوفير أسطوانة غاز منزلي، وذلك أثناء الإدلاء بصوتها داخل لجنة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب.



وجّهت المحافظ على الفور بتوفير أسطوانة الغاز للمواطنة بشكل عاجل، في استجابة سريعة لشكواها، وذلك على هامش متابعتها لسير العملية الانتخابية التي تُجرى على مدار يومي الأربعاء والخميس، وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأعربت السيدة صباح فتحي شلبي عن شكرها لمحافظ البحيرة، مؤكدة أنها لم تتمكن من الحصول على أسطوانة الغاز منذ أكثر من 4 شهور، ومعربة عن سعادتها بالاستجابة الفورية. كما أكدت انتظام مشاركتها في جميع الاستحقاقات الدستورية، داعية المواطنين من مختلف الأعمار إلى النزول والمشاركة والوقوف إلى جانب الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وخلال جولتها، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر عددًا من اللجان بمدينة دمنهور، من بينها لجنتا مدرسة إفلاقة ومعاذ بن جبل، للاطمئنان على جاهزية اللجان وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناخبين.



وأكدت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مع الربط المستمر بغرف العمليات الفرعية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.



كما أشارت إلى استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية داخل وخارج اللجان، من ممرات آمنة، ومنافذ دخول وخروج منظمة، وتسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى تجهيز المظلات تحسبًا للظروف الجوية.



ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني ومسؤولية في صناعة مستقبل أفضل، مشيدة بإقبال المواطنين وتوافدهم أمام اللجان، والذي يعكس وعيًا وطنيًا وصورة حضارية مشرفة خلال هذا الاستحقاق الوطني المهم.