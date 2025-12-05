إعلان

أجرأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتب : شيماء مرسي

01:01 م 05/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك 23
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 20 صورة
    ريم سامي 6
  • عرض 20 صورة
    ريم سامي 33
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك 1
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي والفضي بقصة الكب
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف4
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك 4
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف121
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف12
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف
  • عرض 20 صورة
    مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف5
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختارت بعض نجمات الفن الظهور بفساتين جريئة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وفي هذ السياق، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في حفل الافتتاح، وفق ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي والفضي بقصة الكب مزينا بالتطريزات، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف، جاء بقصة انسيابية ومزينا بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضيا أنيقا، إضافة إلى أقراط طويلة وخاتم.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريم سامي

اختارت الفنانة ريم سامي الظهور بفستان طويل باللون الفضي بصيحة الأوف شولدر مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ريم سامي صبا مبارك رزان جمال مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟