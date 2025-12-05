اختارت بعض نجمات الفن الظهور بفساتين جريئة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وفي هذ السياق، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في حفل الافتتاح، وفق ما كشفت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لمصراوي.

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستان طويل باللون الذهبي والفضي بقصة الكب مزينا بالتطريزات، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

رزان جمال

ظهرت الفنانة رزان جمال رزان جمال بفستان طويل لامع باللون الفضي بصيحة الظهر المكشوف، جاء بقصة انسيابية ومزينا بتطريزات لامعة، واختارت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضيا أنيقا، إضافة إلى أقراط طويلة وخاتم.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ريم سامي

اختارت الفنانة ريم سامي الظهور بفستان طويل باللون الفضي بصيحة الأوف شولدر مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.