تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه في نطاق مركز شرطة بنها.



وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام عاطلين بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه باستخدام سيارة سوزوكي بطريقي قرية شبلنجة وقرية ميت السباع بدائرة المركز.



وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد صلاح، والنقيب عمرو طاحون، والنقيب محمد رمضان معاوني المباحث، من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الوقائع.



وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.