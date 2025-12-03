أجرى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، حيث تفقد مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات بمنطقة فلمنج التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وتابع المحافظ حركة دخول وخروج الناخبين داخل المقر الانتخابي، مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات داخل اللجان، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.



وأكد خالد، أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الأيام الماضية مختلف الاستعدادات داخل اللجان، بما في ذلك التجهيزات الخاصة بذوي الهمم لضمان سهولة مشاركتهم.

وأشار المحافظ إلى أن المشهد الانتخابي يعكس قدرا واضحا من الانضباط والشفافية، لافتا إلى أن عددا من المواطنين كان قد طرح ملاحظات خلال المرحلة الاولى، وتمت مراجعتها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، التي أصدرت قراراتها بشأن إعادة التصويت في الدائرة الحالية بعد الفحص والتدقيق.

وشدد على أن شعور المواطن بحرية التصويت هو الركيزة الأساسية لأي استحقاق انتخابي، مؤكدا أن العملية الجارية تمنح كل مواطن فرصة اختيار من يمثله في البرلمان دون أي تدخل أو تأثير.

ووجه المحافظ التحية للجهات المشاركة في الإعداد للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية التي تولت تأمين اللجان، إضافة إلى قطاعات الكهرباء والمياه والمرافق، والعاملين داخل منظومة المتابعة بالمحافظة من مختلف الإدارات، لما يبذلونه من جهد لضمان استقرار عملية التصويت.

وفي ما يتعلق بمشهد الإقبال، أوضح المحافظ أن الساعات الماضية شهدت حضورا ملحوظا من كبار السن، بينما تزايدت نسبة مشاركة الشباب مع بدء جولة الإعادة، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا يعبر عن وعي المواطنين ورغبتهم في تحديد مسار المرحلة المقبلة.



وتشهد دائرة الرمل جولة الإعادة على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الحالي، وتشمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، ضمن نطاق قسمَي شرطة رمل أول وثان.



وتعمل غرف العمليات في حي شرق والغرفة المركزية بالمحافظة على المتابعة المستمرة لحركة التصويت، ورصد أي ملاحظات ميدانية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.





