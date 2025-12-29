حصاد 2025 الزراعي في أسيوط.. طفرة في الإنتاج وحماية الرقعة الخضراء

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن القطاع الزراعي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة خلال عام 2025، تنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينعكس على تحسين أوضاع المزارعين ورفع كفاءة الخدمات الزراعية في مختلف القرى والمراكز.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، نفذت خطة عمل موسعة تضمنت تنظيم نحو 2600 فعالية ما بين ندوات واجتماعات وزيارات ميدانية، بهدف رفع الوعي الزراعي وتطوير أساليب الإنتاج ومواجهة التحديات، وعلى رأسها تأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل.

وأشار أبو النصر إلى عقد 750 لقاءً مباشرًا مع المزارعين لتوضيح العمليات الزراعية السليمة وطرق التعامل مع الظروف الطارئة، إضافة إلى تنظيم 45 اجتماعًا مع وفود أجنبية وممثلي وزارات وهيئات وشركات مصرية لتبادل الخبرات ودعم تطوير القطاع.

كما نظمت المديرية 420 ندوة إرشادية تناولت المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة بأنواعها والمحاصيل الزيتية والبنجر والرمان والموالح، إلى جانب 917 اجتماعًا بالتنسيق مع قيادات المحافظة وجامعة أسيوط والجمعيات التعاونية ومديرية العمل، فضلاً عن 18 فعالية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام والغرفة التجارية والمؤسسات الأهلية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفذت المديرية 450 زيارة للإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل والصوب الزراعية وضمان انتظام توزيع الأسمدة وفقًا لضوابط "كارت الفلاح"، إضافة إلى متابعة المجمعات الخدمية الزراعية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بحماية الأراضي، أكد المحافظ إزالة 349 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال العام بإجمالي مساحة بلغت 12 فدانًا و10 قراريط و2 سهم، مشددًا على عدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دعمًا لحق الأجيال القادمة.

وعن المساحات المزروعة، أوضح أبو النصر أن موسم القطن لعام 2025 شهد زيادة تجاوزت 3 آلاف فدان، فيما بلغت مساحة القمح 188 ألفًا و149 فدانًا بإجمالي توريد 185 ألفًا و238 طنًا. أما زراعات الموسم الصيفي فشملت الذرة الشامية على مساحة 198 ألفًا و22 فدانًا، والذرة الرفيعة 49 ألفًا و840 فدانًا، وفول الصويا 11 ألفًا و266 فدانًا، والقطن 5996 فدانًا، والسمسم 1557 فدانًا، ودوار الشمس 1233 فدانًا. بينما تضمنت المحاصيل الشتوية القمح وبنجر السكر على مساحة 20 ألفًا و22 فدانًا، والبصل الفتيل 11 ألفًا و695 فدانًا، والطماطم 9544 فدانًا، والبرسيم المستديم 53 ألفًا و782 فدانًا، والبرسيم الحجازي 2049 فدانًا.

وفي مجال البساتين، أشار المحافظ إلى أن المساحات المزروعة شملت المانجو على مساحة 3008 أفدنة، والعنب 1893 فدانًا، والموز 1698 فدانًا، والرمان 11 ألفًا و429 فدانًا، والموالح 16 ألفًا و414 فدانًا، بما يعكس تنوع الخريطة الزراعية بالمحافظة.