نتفليكس تطلق سلسلة وثائقيات عن كرة القدم البرازيلية قبل مونديال 2026

تستعد منصة نتفليكس لإطلاق مجموعة من الأعمال الوثائقية التي تتناول تاريخ كرة القدم في البرازيل، وذلك خلال الأشهر التي تسبق انطلاق كأس العالم لكرة القدم المقبلة 2026.



وبحسب ما ذكره الصحفي ستيوارت كلارك عبر موقع "Deadline"، فإن نتفليكس ستقدم ثلاثة أعمال وثائقية من بينها نجوم بارزين في تاريخ اللعبة، إلى جانب لحظات تاريخية مهمة والجذور الشعبية لكرة القدم البرازيلية.



وأشار أنه من المقرر أن تطرح هذه الأعمال خلال شهر إبريل المقبل، قبل انطلاق منافسات مونديال 2026.



سلسلة خاصة بـ أسطورة البرازيل رونالدينيو



ويأتي العمل الأول تحت عنوان "Ronaldinho The One and Only"، ومن المقرر عرضه في 16 أبريل المقبل ويتكون من ثلاث حلقات تركز على المسيرة الاستثنائية للنجم البرازيلي رونالدينيو.



كما يتضمن العمل لقطات أرشيفية نادرة لم تعرض سابقاً، إلى جانب مشاهد من حياة اللاعب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رحلة رونالدينيو منذ نشأته في مدينة بورتو أليغري وصولاً إلى تألقه العالمي وتتويجه بجائزة الكرة الذهبية خلال فترته مع برشلونة.

وعلى الجانب الآخر، يحمل العمل الثاني عنوان "USA 94 Brazil’s Return to Glory" والمقرر عرضه في 7 مايو، ويتناول تتويج منتخب البرازيل لكرة القدم بلقب كأس العالم 1994 والتى أقيمت في الولايات المتحدة، ويتضمن الفيلم مقابلات مع عدد من نجوم المنتخب في تلك الفترة فضلاً عن لقطات من وراء الكواليس.



كرة القدم الشعبية في البرازيل



وأخيراً يحمل العمل الثالث عنوان "The Root of the Game" ويعرض في 8 يونيو ويركز على بطولة Super Copa Pioneer أكبر البطولات الخاصة بكرة القدم للهواة في مدينة ساو باولو.

إقرأ أيضاً:

صلاح يتفوق على أساطير القارة.. أفضل 20 لاعبا أفريقيا في التاريخ





قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي



