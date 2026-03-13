الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق

كتب : أحمد الجندي

04:20 م 13/03/2026

رياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على أغلب أنحاء البلاد، ما يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح يمتد على معظم الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، إضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت، وقد تنخفض إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة والأشجار، تجنبًا لأي مخاطر محتملة نتيجة نشاط الرياح.

كما نصحت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج، للحد من تأثير الأتربة المثارة في الهواء، والقيادة بحذر على الطرق.

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
