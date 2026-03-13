قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف "ترامب": "سنفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة، ولكن، كما تعلمون، نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، وسنرى ما سيحدث"، بحسب شبكة فوكس نيوز.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يضع ضمن أولويات الولايات المتحدة السيطرة على مركز التصدير في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه لم يستبعد تغيير موقفه في المستقبل.

وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، مضيفًا: "سندرس الأمر.. سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام".