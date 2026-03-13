ترامب: الولايات المتحدة قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة

كتب : محمد أبو بكر

05:34 م 13/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد ترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف "ترامب": "سنفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة، ولكن، كما تعلمون، نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، وسنرى ما سيحدث"، بحسب شبكة فوكس نيوز.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يضع ضمن أولويات الولايات المتحدة السيطرة على مركز التصدير في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه لم يستبعد تغيير موقفه في المستقبل.

وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، مضيفًا: "سندرس الأمر.. سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام".

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
فاينانشال تايمز: فرنسا وإيطاليا تفاوضان إيران لحماية السفن في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فاينانشال تايمز: فرنسا وإيطاليا تفاوضان إيران لحماية السفن في مضيق هرمز
زكاة الفطر على من تجب وآخر وقت لإخراجها.. 4 أحكام مهمة يوضحها علي جمعة
جنة الصائم

زكاة الفطر على من تجب وآخر وقت لإخراجها.. 4 أحكام مهمة يوضحها علي جمعة

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم