إعلان

الأمم المتحدة: تضرر 22 ألف مبنى مدني في إيران

كتب : د ب أ

04:32 م 13/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

ذكر سلفادور جوتيريز، ممثل للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إيران، أن حوالي 22 ألف مبنى مدني تضرر حتى الآن في إيران في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن من بينها أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في البلاد.

وأضاف جوتيريز أن آلاف الأسر فرت من الهجمات والكثير منها إلى شمال إيران، وتابع أنه من الضروري خفض حدة الصراع لمنع المزيد من المعاناة.

وتابع "لا يزال خفض التصعيد أمرا بالغ الأهمية لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية ويجب أن تكون حماية المدنيين أولوية مطلقة

من جهة أخرى، ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الجمعة، نقلا عن السلطات الوطنية في إيران أن 1255 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 15100 آخرين ونزح أكثر من 100 ألف شخص خلال الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرق الأوسط منظمة الصحة العالمية إيران وأمريكا المنظمة الدولية للهجرة ضحايا حرب إيران





إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

