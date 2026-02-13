ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.54 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.98 جنيه، بزيادة 4.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.64 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.05 جنيه، بزيادة 4.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.8 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.57 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.52 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.86 جنيه، بزيادة 8.17 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.72 جنيه، بزيادة 5.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.18 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 23.91 جنيه، بتراجع 3.98 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.32 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 128 جنيه، بتراجع 4.65 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.92 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.15 جنيه، بتراجع 2.76 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.08 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.