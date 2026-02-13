الرئيسية أخبار مصراوى TV أنا فأر صحافة.. أبوالمعاطي زكي: عندنا 20 برنامج رياضي توك شو في نفس التوقيت كتب : مصراوي 12:00 م 13/02/2026 sdasdasdasdadsasdasd تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أبوالمعاطي زكي أخبار ذات صلة فقرة الاختيارات الصعبة.. أبوالمعاطي زكي يكشف رأيه: شوبير ولا مدحت شلبي أخبار "خد مني ومتاخدش من شوبير"..أبوالمعاطي زكي: أنا أقوى من قنوات فضائية..وراهنت أخبار بيعايروني.. أبوالمعاطي زكي: شوبير بيحاول ينفي لي الأخبار وبعدين يقول "زي أخبار