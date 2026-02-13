إعلان

"العربيات ولعت".. 5 وفيات و4 مصابين في حادث تصادم بطريق إدفو بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:02 ص 13/02/2026 تعديل في 11:34 ص

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل على طريق إدفو - مرسى علم بمحافظة أسوان.

وكان اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل عند الكيلو 35 بطريق إدفو - مرسى علم، مع اشتعال النيران في السيارتين ووجود مصابين ووفيات في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين مصرع 5 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

حادث تصادم محافظة أسوان سيارات الإسعاف قوات الأمن

