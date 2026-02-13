"لبسوه ملابس نسائية".. اعترافات صادمة للمتهمين بالتعدي على شاب ببنها

شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها في محافظة القليوبية، واقعة اعتداء أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي عدد من الأشخاص على شاب وسط الشارع، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بسرعة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يفرضون على الشاب ارتداء ملابس نسائية ويعتدون عليه جسديًا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين ورواد مواقع التواصل. وبالتحريات الفورية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 9 متهمين على صلة بالواقعة.

وعند مواجهتهم بما أظهره الفيديو، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، موضحين أن الدافع وراء اعتدائهم كان علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم، حيث هربا معًا، ما أثار غضبهم ودفعهم لتنفيذ الاعتداء.

وكشفت التحريات أن المتهمين التسعة غرباء عن القرية محل الواقعة، وليسوا من المقيمين بها، وهو ما فاقم غضب الأهالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.