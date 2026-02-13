إعلان

اليابان تحتجز قارب صيد صينيا وتلقي القبض على قبطانه

كتب : مصراوي

12:24 م 13/02/2026

اليابان تحتجز قارب صيد صينيا وتلقي القبض على قبطان

طوكيو- (د ب أ)

احتجزت اليابان قارب صيد صينياً قبالة سواحلها، وأوقفت قبطانه، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة، نقلا عن وكالة المصايد.

وبحسب تقارير، رفض القبطان الصيني رفض التوقف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ووقعت الحادثة قبالة سواحل محافظة ناجازاكي، وتأتي وسط علاقات متوترة بين اليابان وجارتها الصين. وأفادت التقارير بأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تحتجز فيها اليابان قارب صيد صينيا.

ويتهم القبطان بالتهرب من تفتيش على متن القارب من قبل مسؤول مصايد ياباني على بعد حوالي 170 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة ميشيما. وتجري وكالة المصايد مثل هذه التفتيشات للقضاء على الصيد غير القانوني في المياه المحيطة باليابان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين إن الصين تتوقع من اليابان الالتزام باتفاقية المصايد بين البلدين.

وأضاف أن بكين تأمل في أن تضمن طوكيو سلامة وحقوق الطاقم الصيني، مشيرة إلى أن بكين لطالما دعت الصيادين الصينيين للامتثال للقوانين واللوائح.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مؤخرا إنها تعتزم إبقاء قنوات الحوار مع الصين مفتوحة رغم التوترات الحالية.

