"لبسوه بدلة رقص".. ضبط المتهمين بإهانة وإذلال شاب في بنها بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

11:09 ص 13/02/2026 تعديل في 11:20 ص

ضبط المتهمين بإهانة وإذلال شاب في بنها بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بالاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص"، في واقعة أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة بنها.

وكان عدد من رواد موقع "فيس بوك" قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية والوقوف أعلى كرسي أمام المارة، في مشهد تضمن تعمد إذلاله، قبل أن يتعدوا عليه بالضرب.

وتداول ناشرو الفيديو مزاعم تفيد بوقوع الحادثة في منطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعقب رصد المقطع المتداول، بدأت أجهزة الأمن تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من مكان حدوثها، فضلًا عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأسفرت الجهود عن تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو والقبض عليهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين؛ تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

