6 نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة

كتب : أحمد العش

11:28 ص 13/02/2026 تعديل في 11:54 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت "الهيئة" أن شدة الرياح من المتوقع أن تزداد مع تقدم الوقت، الأمر الذي قد يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق، خاصة الطرق المكشوفة والسريعة، مشيرةً إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأهابت "هيئة الأرصاد" في ضوء هذه الأجواء، بالمواطنين الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها: السير بعيدًا عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ويفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر البقاء داخل المنازل قدر الإمكان.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد، على ضرورة إحكام غلق النوافذ والأبواب، وتغطية فتحات التكييف لمنع تسرب الأتربة إلى داخل المنازل، مؤكدةً أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق، لا سيما الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومختتمةً بيانها بالتماني بالسلامة للجميع.

