بينهم حالتان خطيرتان.. 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بطريق السويس

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس - السخنة، أثناء انتقالها على الطريق، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب الميكروباص الذي كان يقل عمالًا، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، سيارات الإسعاف من نقاط الارتكاز على الطريق إلى موقع الحادث.

وأوضحت المعاينة أن السرعة وعدم تقدير المسافات أديا إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني، ما تسبب في انقلابها وإصابة ركابها.

وأشار مصدر طبي إلى أن قسم الطوارئ استقبل 14 مصابًا، خضعوا للفحص الطبي، حيث كانت معظم حالاتهم مستقرة مع إصابات متفرقة تشمل كدمات وسحجات وكسور في الأطراف، فيما تعرض شخصان لإصابات خطيرة ونقلا إلى العناية المركزة تمهيدًا لإجراء تدخل جراحي عاجل.