وكالات

أعلنت الرئاسة الصومالية، اليوم السبت، أن الرئيس حسن شيخ محمود أجرى اتصالات مع قادة جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا لبحث الانتهاك الإسرائيلي لسيادة الصومال.

وقالت الرئاسة، إن قادة جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا عبروا عن موقف موحد داعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وأضافت أن الرئيس حسن شيخ محمود يواصل مشاوراته مع قادة العالم لتعزيز الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحماية سيادة الصومال.

وشددت الرئاسة الصومالية، على أن أي اعتراف غير قانوني بمناطق تابعة لدولة عضو في الأمم المتحدة انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

