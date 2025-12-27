"التعليم العالي" تمنح درع الوفاء لأسرة السباح يوسف محمد

لا رفض مطلق.. تعليق من علي جمعة على الاستشراق بمؤتمر دار علوم القاهرة

كتب- عمر صبري:

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسرة السباح الشهيد يوسف محمد بإهدائه "درع الوفاء".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق اسمه على مجمع حمامات السباحة بجامعة بورسعيد.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى إهداء أسرة الرياضي الراحل ميمي عبدالرازق "درع الوفاء" أيضًا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، لعدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة بورسعيد، يُرافقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

كما افتتح الدكتور أيمن عاشور، أعمال إتمام المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة للمدن الجامعية بمدينة بورفؤاد، بتكلفة بلغت حوالي 30 مليون جنيه، وقد تضمنت هذه المرحلة تطويرًا شاملًا لمطبخين رئيسيين ومطعمين يخدمان جميع مباني الطلاب والطالبات، وذلك لضمان رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وفقًا لمواصفات فندقية.

