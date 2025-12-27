جامعة القاهرة تكشف تصميم الهوية البصرية الجديدة لمحافظة الجيزة

ناقش مجلس جامعة القاهرة، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ومحافظة الجيزة، حيث قدّم رئيس الجامعة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، لمحافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، الدليل الاسترشادي للهوية البصرية للمحافظة، والذي تم إعداده ليكون إطارًا متكاملًا يعكس الخصوصية الحضارية والتاريخية للمحافظة، ويُسهم في توحيد الصورة الذهنية والرسالة البصرية لها في مختلف الفعاليات والمشروعات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة القاهرة لاجتماعه الشهري بقاعة أحمد لطفي السيد، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والتنموية.

كما تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تفعيل المشاركة الطلابية في مختلف أنشطة المحافظة، ولا سيما في ملفات محو الأمية، والتوعية السلوكية والمجتمعية، وتعزيز الانتماء الوطني، ودعم المبادرات التنموية ذات البعد الخدمي والإنساني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

