وزير الصحة: الفريق الطبي يقدم تضحيات هائلة لخدمة المواطن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن احتفالية "يوم الوفاء" تمثل مناسبة إنسانية ومهنية مهمة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من عمل وتحمّل المشقة داخل المنظومة الصحية، مع نهاية عام وبداية عام جديد، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج جهد جماعي ضخم شارك فيه أكثر من مليون عامل بالقطاع الصحي في مصر بمختلف تخصصاتهم، سواء داخل وزارة الصحة أو بالجهات الأخرى المشاركة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال كلمته بالاحتفالية، أن المنظومة الصحية تعمل بتنسيق كامل بين مختلف الهيئات التابعة للدولة، مشيدًا بجهود رؤساء الهيئات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد أن العمل يتم على مدار العام بتواصل يومي وتضحيات مستمرة لضمان استقرار وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بدأت الاحتفالية بتكريم قيادات الوزارة، وتخليد ذكرى أبطال القطاع الصحي الذين فقدتهم المنظومة خلال عام 2025، إذ أكد الوزير أن ما قدموه من نماذج في الإخلاص والتفاني سيظل حاضرًا في الذاكرة، وأن تكريم عدد من النماذج اليوم هو رسالة شكر لكل العاملين بالقطاع الصحي على مدار العام.

وأشار "عبدالغفار"، إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الفريق الطبي خلال جائحة كورونا، والتي استمرت لعدة سنوات وشكلت اختبارًا حقيقيًا لقوة وتماسك المنظومة الصحية في مصر.

