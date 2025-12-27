خلاف بسيط يتحول لكارثة.. 40 ألف جنيه خسائر في واقعة إشعال مقهى بطوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية تفاصيل واقعة التعدي على صاحب مقهى بقرية الدير التابعة لمركز طوخ، بعدما أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين المواطنين، حيث أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويع رواد المقهى باستخدام أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز.

وأجرت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طوخ، يرافقها قوات الأمن بمركز شرطة طوخ، معاينة لموقع الواقعة، عقب قيام 4 أشخاص بالتعدي على صاحب المقهى، فيما جرى عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ قرارها بشأنهم.

وكشف أحمد قدح، محامي المجني عليه، أن الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمقهى قُدرت بنحو 40 ألف جنيه.

وتباشر جهات التحقيق بطوخ الاستماع لأقوال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة رفقة تحريات المباحث، إلى جانب إجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة، كما استدعت النيابة المجني عليه لسماع أقواله واستكمال التحقيقات.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تداول مقطع فيديو يظهر قيام 4 أشخاص يستقلون دراجات نارية بترويع المواطنين الجالسين على المقهى باستخدام أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، أن الواقعة تعود لخلافات سابقة بين المتهمين وصاحب المقهى، دون وقوع أي إصابات بين رواد المقهى.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

