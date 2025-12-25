خالد مبارك يناقش تعظيم الاستفادة من تراث سيناء عبر الأفلام الوثائقية

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ممثلي إحدى شركات الإنتاج السينمائي، وذلك بحضور لجنة من مستشاري المحافظ، اليوم الخميس، لمناقشة مقترح إنتاج أفلام وثائقية لتعظيم التراث الإنساني والطبيعي بسيناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية، ودعم جهود التنمية الشاملة بجنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون المشترك، ودور محافظة جنوب سيناء في دعم رؤية الشركة الهادفة إلى إنتاج مكتبة أفلام وثائقية تسهم في توثيق التراث الإنساني، وإبراز مكانة أرض سيناء المقدسة، وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة.

كما شهد اللقاء عرض مقتطفات من الأعمال السينمائية التي قدمتها الشركة، والتي سبق ترشحها والمشاركة بها في عدد من كبرى المهرجانات الدولية للأفلام الوثائقية، وإهداء المحافظ فيلمًا وثائقيًا من إنتاج الشركة عن مهرجان الهجن التراثي بمضمار شرم الشيخ الدولي، على أن يجري عرضه للجمهور قريبًا.

وأشار أحد مؤسسي الشركة، إلى أن إنشاء هذه المكتبة الوثائقية يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز شعور المواطن السيناوي بالانتماء، وتسليط الضوء عالميًا على كنوز سيناء الإنسانية والطبيعية، من خلال عرض تلك الأعمال في المهرجانات السينمائية الدولية، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والمنصات العالمية، بما يسهم في دعم قطاعات السياحة والاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى النهوض بحياة المواطن السيناوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة.