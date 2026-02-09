إعلان

"القاتل الصامت".. حل لغز جثتي الزوجين في بني سويف

كتب : مصراوي

12:28 ص 09/02/2026

العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما

بني سويف - حمدي سليمان:

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث مركز ناصر شمال بني سويف، اليوم الإثنين، عن السبب الحقيقي وراء العثور على جثتي زوجين هامدتين داخل منزلهما بقرية الرياض، حيث تبين أن "القاتل الصامت" (تسرب الغاز) هو المتهم الوحيد في الواقعة، مؤكدةً عدم وجود أي شبهة جنائية كانت مثارة في البداية حول الحادث.

وأوضحت الفحوصات الطبية والمعاينة الدقيقة لمسرح الواقعة أن الضحيتين هما "محمد.ر.ف" وزوجته "منة.م.م"، وأنهما فارقا الحياة نتيجة استنشاق كميات كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون المتسرب، ما أدى إلى حدوث اختناق حاد وهبوط في الدورة الدموية والتنفسية أثناء تواجدهما داخل المسكن، لينهي حياتهما في صمت مطبق دون مقاومة.

وأكدت تقارير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية نتيجة الاختناق، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن لتشييع الجنازة، وتم تحرير محضر إلحاقي بالواقعة لإثبات سبب الوفاة رسميًا وغلق ملف الشبهة الجنائية.

