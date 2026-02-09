إعلان

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:19 ص 09/02/2026

الأعدام شنقاً تعبيرية

الأقصر - محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عامل يدعى "أحمد.ع" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، لإدانته بقتل ربة منزل تدعى "فوزية" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمدينة القرنة، انتقامًا من نجلها الذي تربطه به علاقة صداقة، في واقعة كشفت التحقيقات عن دوافعها النفسية الصادمة.

كشفت أوراق القضية رقم 7179 لسنة 2025 أن المتهم بيت النية لقتل نجل المجني عليها، مبررًا ذلك بـ "عقدة نفسية" تلازمه منذ الصغر، حيث زعم في اعترافاته أمام النيابة العامة أن صديقه اعتدى عليه جنسيًا وهما طفلان، ما دفعه لاتخاذ قرار بالتخلص منه قائلًا: "قررت أخلص عليه وارتاح"، حيث جهز سكينًا قبل التنفيذ بثمانية أيام وظل يتردد على منزل صديقه بحثًا عن فرصة سانحة.

في يوم الحادث، تعاطى المتهم جرعة من مخدر الحشيش لاكتساب الجرأة، وتوجه لمنزل الضحية وقام بتمزيق إطارات سيارة صديقه لاستدراجه للخروج والاشتباك معه، إلا أن والدته "فوزية" هي من خرجت على صوت الضجيج لتوبخه، فباغتها المتهم بطعنات نافذة ومتفرقة في الجسد أسقطتها قتيلة في الحال بدلًا من ابنها، قبل أن يفر هاربًا ليتم ضبطه لاحقًا وإحالته للجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الأقصر المستشار مهاب عبد الغفار مفتي الجمهورية المتهم بقتل ربة منزل جريمة قتل

