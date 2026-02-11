بالصور- إخماد حريق بمحل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية

بالصور- تسليم 15 منزلًا بعد إعادة إعمارها بكوم أمبو في أسوان

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق اندلع في محل تجاري ملحق بعقار بمنطقة أبوسليمان ضمن نطاق حي شرق، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق عند تقاطع شارع الترعة المردومة مع شارع مصطفى كامل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، رفقة سيارتين إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبين أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار، وأن الحريق اقتصر على المحل الموجود في الطابق الأرضي. وأرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.