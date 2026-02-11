إعلان

بالصور- إخماد حريق بمحل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية

كتب : مصراوي

10:29 م 11/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل محل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل محل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل محل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل محل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق اندلع في محل تجاري ملحق بعقار بمنطقة أبوسليمان ضمن نطاق حي شرق، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق عند تقاطع شارع الترعة المردومة مع شارع مصطفى كامل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، رفقة سيارتين إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبين أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار، وأن الحريق اقتصر على المحل الموجود في الطابق الأرضي. وأرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية بالإسكندرية حريق بمحل تجاري حي شرق الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
أخبار مصر

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
أخبار مصر

السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان