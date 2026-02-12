إعلان

النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويوافق على إلغاء الرسوم الجمركية على كندا

كتب : محمود الطوخي

09:45 ص 12/02/2026 تعديل في 09:49 ص

مجلس النواب الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، في خطوة شهدت تجاهل نواب جمهوريين لتهديدات الرئيس بمواجهة عواقب انتخابية في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار موافقة 219 نائبا، بينهم 6 جمهوريين، مقابل معارضة 211 عضوا.

ورغم هذا التصويت، تبقى الخطوة رمزية إلى حد بعيد؛ إذ يتطلب إلغاء الرسوم موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، وهو أمر مستبعد في ظل تأكيدات بأن ترامب سيستخدم حق النقض "الفيتو"، مع صعوبة تأمين غالبية الثلثين في الكونجرس لتجاوزه.

وحاول ترامب، التدخل في اللحظات الأخيرة عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، يحذّر فيه النواب الجمهوريين قائلا: "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هذه الرسوم منحت الولايات المتحدة "أمنا اقتصاديا ووطنيا".

وجاء التصويت على قرار إلغاء الرسوم بعد فشل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في تجديد حظر التصويت على الرسوم الجمركية، إثر انضمام 3 نواب جمهوريين للديموقراطيين في وقت سابق.

وتضررت كندا من رسوم ترامب منذ عودته للمنصب في يناير 2025، حيث فُرضت رسوم بنسبة 35% على العديد من المنتجات، مع استثناءات لقطاع الطاقة والسلع المشمولة باتفاقية التجارة، غير أن التأثير الشديد طال قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم.

وتواجه هذه السياسات التجارية ضغوطا مزدوجة؛ حيث تترقب المحكمة العليا إصدار حكم بشأن شرعيتها، في حين أظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أن 60% من الأمريكيين يعارضون الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الأمريكي الكونجرس التعريفات الجمركية كندا ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | مؤلف ينجو من حادث سير وشيماء سيف تتعرض لانتقادات بسبب رغبتها
زووم

حدث بالفن | مؤلف ينجو من حادث سير وشيماء سيف تتعرض لانتقادات بسبب رغبتها
ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
زووم

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر