النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويوافق على إلغاء الرسوم الجمركية على كندا

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، في خطوة شهدت تجاهل نواب جمهوريين لتهديدات الرئيس بمواجهة عواقب انتخابية في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار موافقة 219 نائبا، بينهم 6 جمهوريين، مقابل معارضة 211 عضوا.

ورغم هذا التصويت، تبقى الخطوة رمزية إلى حد بعيد؛ إذ يتطلب إلغاء الرسوم موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، وهو أمر مستبعد في ظل تأكيدات بأن ترامب سيستخدم حق النقض "الفيتو"، مع صعوبة تأمين غالبية الثلثين في الكونجرس لتجاوزه.

وحاول ترامب، التدخل في اللحظات الأخيرة عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، يحذّر فيه النواب الجمهوريين قائلا: "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هذه الرسوم منحت الولايات المتحدة "أمنا اقتصاديا ووطنيا".

وجاء التصويت على قرار إلغاء الرسوم بعد فشل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في تجديد حظر التصويت على الرسوم الجمركية، إثر انضمام 3 نواب جمهوريين للديموقراطيين في وقت سابق.

وتضررت كندا من رسوم ترامب منذ عودته للمنصب في يناير 2025، حيث فُرضت رسوم بنسبة 35% على العديد من المنتجات، مع استثناءات لقطاع الطاقة والسلع المشمولة باتفاقية التجارة، غير أن التأثير الشديد طال قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم.

وتواجه هذه السياسات التجارية ضغوطا مزدوجة؛ حيث تترقب المحكمة العليا إصدار حكم بشأن شرعيتها، في حين أظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أن 60% من الأمريكيين يعارضون الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.