أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

كتب : محمد نصار

10:23 ص 12/02/2026

الدكتورة منال عوض

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قرارًا بتعيين عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز المتميزين في وظيفة سكرتيري عموم مساعدين.

وتضمن قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تعيين خالد حامد العرفي، في وظيفة سكرتير عام مساعد لمحافظة الغربية، نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة طنطا، ومحمد محمود صحصاح للأقصر نقلًا من رئيس مركز ومدينة مطروح، وهشام عبدالسميع الشيمي لمحافظة الفيوم نقلًا من وظيفة سكرتير عام مساعد الأقصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار الوزارة في متابعة وتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات للدفع بالعناصر المتميزة للمناصب القيادية واستبعاد القيادات المقصرة في العمل.

