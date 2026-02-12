هل يسير عدي الدباغ على خطى مواطنه وسام أبو علي؟

وائل القباني: استمرار الزمالك في المنافسة على الدوري مفاجأة.. ومعتمد جمال

يسير الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خطى مواطنه وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق.

تألق وسام أبو علي مع الأهلي

لعب وسام أبو علي للأهلي من 11 يناير 2024 حتى 26 يونيو 2025، قبل أن ينتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، وخلال وجوده مع الأهلي، لعب الفلسطيني 60 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10 آخرين.

هل يسير الدباغ على خطى وسام؟

على الجانب الآخر، سجل عدي الدباغ 8 أهداف وصنع هدفا خلال أول 20 مباراة له مع الزمالك، منذ انضمامه أغسطس 2025.

وبالمقارنة بأرقام مواطنه، يتفوق وسام أبو علي على الدباغ بـ4 أهداف، إذ سجل الأخير 12 هدفا في أول 20 مباراة له مع الأهلي.

لكن ما زال عدي الدباغ يمتلك الفرصة للسير على خطى مواطنه، إذ ينفرد الفلسطيني حاليا بصدارة هدافي الدوري المصري بـ7 أهداف.