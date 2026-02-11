حريق داخل محل تجاري ملحق بعقار في أبو سليمان بالإسكندرية (صور)

بالصور- تسليم 15 منزلًا بعد إعادة إعمارها بكوم أمبو في أسوان

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تكثف قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جهودها للسيطرة على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، في محل تجاري ملحق بعقار بمنطقة أبو سليمان ضمن نطاق حي شرق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق داخل محل تجاري عند تقاطع شارع الترعة المردومة مع شارع مصطفى كامل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، رفقة سيارتين إسعاف، إلى موقع الواقعة.

وتبين أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار، وأن الحريق اقتصر على المحل الموجود في الطابق الأرضي، دون أن يسفر عن أي إصابات حتى الآن.

كما تم قطع الكهرباء والغاز عن العقار كإجراء احترازي، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.