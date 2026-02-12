إعلان

الصين: نعارض محاولات إسرائيل للتعدي على الأراضي الفلسطينية

كتب : محمود الطوخي

10:10 ص 12/02/2026

لين جيان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الخميس، معارضة بكين بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

وشدد جيان خلال مؤتمر صحفي، على أن الصين تعارض محاولات الضم أو التعدي على الأراضي الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.

وكشفت إسرائيل عن مشروع قانون لالإشراف على آثار الضفة الغربية، مما أثار إدانات دولية وعربية واسعة وصفته بأنه انتهاكا للقانون الدولي وتصعيدا جديدا يهدف لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ويمنح مشروع القانون وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، صلاحيات واسعة تشمل تعيين المجلس الإداري، وتحديد المواقع الأثرية، ومصادرة الأراضي والآثار في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على 3 قراءات في جلسة الكنيست العامة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية إقراره بشكل نهائي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الصين الضفة الغربية إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية الدولة الفلسطينية

