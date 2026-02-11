بالصور- تسليم 15 منزلًا بعد إعادة إعمارها بكوم أمبو في أسوان

"كان هيغرق".. إصابة 5 عمال في انجراف أتوبيس على حافة ترعة بالسويس (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استعرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خطط الدولة الاستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة القطاعات الحيوية بالعاصمة الثانية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمرحلة المقبلة هو تحسين جودة حياة المواطنين واستعادة الريادة الحضارية للإسكندرية من خلال مشاريع قومية كبرى تلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في منتدى "جسر التواصل الرابع عشر" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من مجتمع الأعمال والقيادات التنفيذية.

- ملف النقل الجماعي: ترام الرمل ومترو أبو قير

أكد المحافظ أن تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث وتطوير ترام الرمل يمثلان نقلة نوعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات، مع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ونقاط شحنها، مشيرًا إلى أن تطوير الترام يستهدف رفع كفاءته بما يتواكب مع الزيادة السكانية دون المساس بقيمته التاريخية.

- ملف التعليم: 21 مدرسة جديدة

كشف الفريق أحمد خالد عن إنشاء 21 مدرسة جديدة على مستوى المحافظة، وتعيين وتدريب 2304 معلمين جدد، في خطوة تهدف لتقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بالعملية التعليمية.

- الارتقاء بالصحة والتأمين الشامل

أوضح المحافظ رفع كفاءة عدد من المستشفيات الاستراتيجية، أبرزها مستشفى العامرية العام ورأس التين، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

- نتائج تجربة "الأتوبيس الطائر"

أشار المحافظ إلى نجاح تجربة "الأتوبيس الطائر"، وهي آلية لتجميع كافة الجهات المختصة بالرقابة الميدانية من حماية المستهلك، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، والأحياء للعمل بشكل متكامل لردع المخالفين.

- التغيرات المناخية والطاقة

أكد المحافظ تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار تعتمد على حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة المدينة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للتخفيف من آثار الأزمات الموسمية الناتجة عن التغيرات المناخية.

- تطوير العشوائيات وإزالة الإشغالات

شدد على استمرار العمل في مناطق الفلكي، سيدي جابر، زين العابدين، زعربانة، والعجمي، مع مراعاة التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق البسطاء، ورفض أي ممارسات تهدد الأمن الاجتماعي.

- التحديات الديموغرافية والظهير الصحراوي للإسكندرية

تناول المحافظ ضغوط الكثافة السكانية بشرق المدينة، وزيادة أعداد الأجانب واللاجئين، ومحدودية محاور الربط مع الظهير الصحراوي، مؤكدًا أن الاستقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمح بمواصلة تنفيذ خطط التطوير رغم الأزمات العالمية.

- ملف النظافة وإدارة المخلفات

أوضح المحافظ إيجاد حلول مبتكرة لإدارة وجمع المخلفات لضمان استدامة نظافة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

واستمع المحافظ لمداخلات رجال الأعمال وحل عدد من المشكلات المطروحة بشكل فوري، كما دعا المعنيين إلى ديوان عام المحافظة لمتابعة مطالبهم مباشرة، مؤكدًا أن مستقبل الإسكندرية سيشهد تغييرًا حقيقيًا بجهود الجميع، وأن الإرادة والعمل الجاد هما السبيل لإحداث التغيير المنشود.