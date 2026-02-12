إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

09:46 ص 12/02/2026

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

