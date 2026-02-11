3 صحفيات من الإسكندرية يحصدن جوائز بمسابقة "كتاب البيئة والتنمية" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مسابقة "كتاب البيئة والتنمية" للإعلاميين المحليين تتويج ثلاث صحفيات من محافظة الإسكندرية بجوائز متقدمة، ضمن فعاليات مشروع "إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار"، المنفذ بتمويل من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، وذلك في إطار المرحلة العملية السابعة لبرنامج الأمم المتحدة في مصر.

وحصلت سماح عطية، الصحفية بمجلة أكتوبر، على جائزة المركز الثاني مناصفة بإقليم شمال الدلتا، فيما نالت نيفين كميل، الصحفية بجريدة وطني، وعزة السيد، الصحفية بجريدة الأهرام، جائزة المركز الثالث مناصفة في الإقليم ذاته، بعد منافسة قوية بين المشاركين.

واستهدفت المسابقة الإعلاميين المحليين والمراسلين في المحافظات التي تُنفذ بها مشروعات المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، والتي شملت إقليم غرب الدلتا بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإقليم جنوب الصعيد بمحافظتي قنا والأقصر، إلى جانب محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن المسابقة هدفت إلى إبراز دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات البيئية، وتسليط الضوء على تأثيرها في حماية النظم البيئية وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحلية، مع التعريف بأهمية برنامج المنح الصغيرة في دعم المبادرات البيئية بالمناطق المستهدفة.

وأشار "بكر" إلى أن لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية تولت تقييم 22 عملًا صحفيًا، وانتهت إلى اختيار الفائزين بمختلف الأقاليم الجغرافية. ففي إقليم شمال الدلتا، جاءت الجائزة الأولى مناصفة بين حمدي قاسم من صحيفة المصري اليوم، وإسلام أمين من تليجراف مصر، بينما فاز إحسان شعبان من صحيفة الوطن وسماح عطية من مجلة أكتوبر بالجائزة الثانية مناصفة، وحصلت نيفين كميل وعزة السيد على الجائزة الثالثة مناصفة.

كما أعلنت النتائج في إقليم الفيوم، حيث فازت أسماء أبو السعود بالجائزة الأولى، وسيد الشورة بالجائزة الثانية، فيما جاءت الجائزة الثالثة مناصفة بين فاتن بدران وميشيل عبدالله. وفي إقليم جنوب الصعيد، حصد أسامة أحمد الجائزة الأولى، وأماني خيري الثانية، وأحمد الأفيوني الثالثة.

ومن المقرر تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل المشروع خلال المؤتمر الختامي في مارس المقبل، بحضور ممثلي برنامج المنح الصغيرة في مصر ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء وممثلي المجتمع المدني.