إعلان

3 صحفيات من الإسكندرية يحصدن جوائز بمسابقة "كتاب البيئة والتنمية" (صور)

كتب : محمد البدري

11:19 م 11/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الصحفية سماح عطية - مجلة أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    الصحفية نيفين كميل- جريدة وطني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت مسابقة "كتاب البيئة والتنمية" للإعلاميين المحليين تتويج ثلاث صحفيات من محافظة الإسكندرية بجوائز متقدمة، ضمن فعاليات مشروع "إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار"، المنفذ بتمويل من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، وذلك في إطار المرحلة العملية السابعة لبرنامج الأمم المتحدة في مصر.

وحصلت سماح عطية، الصحفية بمجلة أكتوبر، على جائزة المركز الثاني مناصفة بإقليم شمال الدلتا، فيما نالت نيفين كميل، الصحفية بجريدة وطني، وعزة السيد، الصحفية بجريدة الأهرام، جائزة المركز الثالث مناصفة في الإقليم ذاته، بعد منافسة قوية بين المشاركين.

واستهدفت المسابقة الإعلاميين المحليين والمراسلين في المحافظات التي تُنفذ بها مشروعات المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، والتي شملت إقليم غرب الدلتا بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإقليم جنوب الصعيد بمحافظتي قنا والأقصر، إلى جانب محافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن المسابقة هدفت إلى إبراز دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات البيئية، وتسليط الضوء على تأثيرها في حماية النظم البيئية وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحلية، مع التعريف بأهمية برنامج المنح الصغيرة في دعم المبادرات البيئية بالمناطق المستهدفة.

وأشار "بكر" إلى أن لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية تولت تقييم 22 عملًا صحفيًا، وانتهت إلى اختيار الفائزين بمختلف الأقاليم الجغرافية. ففي إقليم شمال الدلتا، جاءت الجائزة الأولى مناصفة بين حمدي قاسم من صحيفة المصري اليوم، وإسلام أمين من تليجراف مصر، بينما فاز إحسان شعبان من صحيفة الوطن وسماح عطية من مجلة أكتوبر بالجائزة الثانية مناصفة، وحصلت نيفين كميل وعزة السيد على الجائزة الثالثة مناصفة.

كما أعلنت النتائج في إقليم الفيوم، حيث فازت أسماء أبو السعود بالجائزة الأولى، وسيد الشورة بالجائزة الثانية، فيما جاءت الجائزة الثالثة مناصفة بين فاتن بدران وميشيل عبدالله. وفي إقليم جنوب الصعيد، حصد أسامة أحمد الجائزة الأولى، وأماني خيري الثانية، وأحمد الأفيوني الثالثة.

ومن المقرر تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل المشروع خلال المؤتمر الختامي في مارس المقبل، بحضور ممثلي برنامج المنح الصغيرة في مصر ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة كتاب البيئة والتنمية محافظة الإسكندرية الصحفية عزة السيد نيفين كميل سماح عطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
أخبار مصر

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
حوادث وقضايا

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان