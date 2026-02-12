لم يتحمل الفراق.. وفاة شاب بعد 3 أيام من رحيل والدته بالدقهلية

تحول حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية إلى مأساة أسرية مؤلمة، بعدما تُوفي شاب متأثرًا بإصابته، عقب ثلاثة أيام فقط من مصرع والدته في الحادث نفسه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق الدائري، ووجود حالة وفاة ومصاب. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة سعادة.م.م في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما أُصيب نجلها يوسف.س.ا بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وخلال الأيام الثلاثة التالية، ظل الشاب يتلقى العلاج داخل المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، إلى أن أُعلن اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته، ليلحق بوالدته في مشهد حزين خيم على أسرتهما ومعارفهما.

تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.