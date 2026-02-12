إعلان

لم يتحمل الفراق.. وفاة شاب بعد 3 أيام من رحيل والدته بالدقهلية

كتب : أسامة علاء الدين

12:08 ص 12/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية إلى مأساة أسرية مؤلمة، بعدما تُوفي شاب متأثرًا بإصابته، عقب ثلاثة أيام فقط من مصرع والدته في الحادث نفسه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق الدائري، ووجود حالة وفاة ومصاب. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة سعادة.م.م في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما أُصيب نجلها يوسف.س.ا بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وخلال الأيام الثلاثة التالية، ظل الشاب يتلقى العلاج داخل المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، إلى أن أُعلن اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته، ليلحق بوالدته في مشهد حزين خيم على أسرتهما ومعارفهما.

تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم الطريق الدائري منطقة أم بيومي القليوبية مديرية أمن القليوبية مستشفى قليوب التخصصي النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة رفع الغياب في رمضان 2026.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
شئون عربية و دولية

أب يقتل ابنته بعد جدال حول الرئيس الأمريكي ترامب.. فماذا حدث؟- صور
حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
حوادث وقضايا

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟
"عمرو" في دعوى طلاق زوجته: "عايزة 100 ألف جنيه عشان نمارس علاقتنا الحميمة"
حوادث وقضايا

"عمرو" في دعوى طلاق زوجته: "عايزة 100 ألف جنيه عشان نمارس علاقتنا الحميمة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان